A conferência de imprensa de Diego Simeone, esta quarta-feira, que serviu de antevisão ao jogo da Taça do Rei, frente ao Arenteiro, da quarta divisão espanhola, foi marcada por questões sobre João Félix.

Durante o Mundial 2022, o CEO dos colchoneros, Gil Marín, admitiu que a relação entre o treinador e o avançado português não era boa e o jogador queria deixar o clube.

«Eu gosto do Atlético e quero que ganhe, só me interessa isso. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Ninguém é imprescindível e as coisas terão de ser como são», começou por dizer.

Simeone garantiu, depois, que conta com Félix e espera que o avançado apresente o mesmo nível dos jogos que realizou no Qatar.

«O João é importantíssimo. Teve um bom Mundial, participou em golos. Oxalá possamos ter o João do Mundial, pode consegui-lo com a equipa. Oxalá lhe demos a serenidade e a alegria para que possa mostrar o que fez no Mundial e que foi muito bom», vincou.

No Mundial do Qatar, note-se, Félix marcou um golo e deu duas assistências em quatro jogos.