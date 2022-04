O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentou esta terça-feira a ausência do futebolista português João Félix para o que resta da temporada, devido a lesão.

O internacional luso saiu lesionado ao intervalo do encontro de domingo ante o Espanhol e, na segunda-feira, o clube referiu que Félix sofreu uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda. Horas depois, o atleta português confirmou mesmo que não joga mais em 2021/22.

«Temos as ausências do João, do Herrera e do Giménez, estes à espera para integrar o grupo depois deste jogo [ndr: Granada], Felipe e Kondogbia. Temos, quase por certo, seis baixas se o recurso pelo Kondogbia [expulso ante o Espanhol] não for para a frente. Perdemos o João, que estava num grandíssimo momento, com jogos, a jogar continuamente, que lhe fizeram bem à confiança e ao equilíbrio em jogo. É uma pena, são lesões num mau momento, mas tenho outros rapazes à espera para jogar e todos têm de estar à altura para competir como temos feito ultimamente», afirmou Simeone, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Granada, da 33.ª jornada da liga espanhola, agendado para as 18 horas de quarta-feira.

O jogador de 22 anos, ex-Benfica, fez dez golos em 35 jogos, tantos quantos apontou em 2020/21, superando os nove golos da primeira época em Espanha.

