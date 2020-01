O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, deve fazer alterações e deixar de fora alguns dos habituais titulares no jogo da Taça do Rei ante o Leonesa, mas João Félix é uma das opções à vista para a titularidade ante a equipa da Segunda División B. Questionado sobre o atual momento do jogador português, Simeone rejeitou considerar um castigo o não poupar o ex-Benfica no jogo ante a equipa do terceiro escalão espanhol.

«[Castigo?] Não valorizo isso dessa forma nem um pouco. Jogar qualquer jogo para um profissional no Atlético é um sonho e a quem couber jogar espero que possa desenvolver-se, porque é o que nós procuramos para os meninos que jogam no Atlético», afirmou o técnico dos madrilenos, em conferência de imprensa.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

O Atlético de Madrid joga na casa do Leonesa a partir das 20 horas desta quinta-feira, em León, em jogo relativo aos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha.