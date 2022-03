João Félix está em grande forma e isso já se reflete até no valor de mercado: na mais recente atualização do Transfermarkt, site especializado em transferências, o avançado do Atlético de Madrid valorizou dez milhões de euros, para um total agora de 70 milhões.

Um valor que permite ao jogador formado no Benfica, e que fez quatro golos e duas assistências nos últimos sete jogos pelo Atlético, reentrar no top30 de futebolistas mais valiosos do mundo.

De resto, houve outro português a valorizar como poucos nas últimas semanas: Gonçalo Guedes, extremo do Valência, vale agora 40 milhões de euros, mais dez milhões do que a última atualização.

Gavi, médio do Barcelona, foi quem mais subiu: o jovem valia 40 milhões de euros, agora vale 60.

Bruno Fernandes é o jogador português mais valioso e o único no top10.

Veja na galeria acima associada os 30 jogadores mais valiosos do mundo. Além de Félix, a lista conta com outros jogadores portugueses.