VÍDEO: João Félix aponta golaço e Al Nassr ganha no Iraque

O Al Nassr viajou para o Iraque e venceu o Al Zawara'a, por 2-0, na segunda jornada da Liga dos Campeões 2 da Ásia.

Na primeira parte, o Al Nassr pouco conseguiu fazer e a irritação de Jorge Jesus era (bastante) visível. Fora das quatro linhas, o técnico português gesticulou durante os primeiros 45 minutos e pediu atitude à equipa.

Ao intervalo, JJ fez uma alteração e o destino do jogo alterou-se.

Aos 52 minutos, Mané cruzou para a área, um defesa do Al Zawra’a afastou com a cabeça e Al Khaibari, recém-entrado, rematou de primeira para o fundo das redes.

Ao passar da hora de jogo, Mané ainda teve a oportunidade de aumentar a vantagem, após passe de João Félix, mas tentou fintar o guarda-redes e acabou por não ser feliz.

Quando o relógio mostrou o minuto 81, o português Félix puxou um coelho da cartola e apontou um golaço. Rodeado por vários defesas adversários, o 79 do Al Nassr picou a bola em arco e selou o marcador.

De referir ainda que, numa ótica de gerir o cansaço, Cristiano Ronaldo não viajou com a equipa e foi baixa para este encontro.

Com este resultado, o Al Nassr está em primeiro lugar do grupo D, com seis pontos. O Al Zawra’a segue em segundo, com três.