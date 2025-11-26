O Al Nassr venceu por 4-0 na visita ao Istiqlol Dushanbe, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Champions asiática 2. O triunfo vale, à equipa treinada pelo português Jorge Jesus, o apuramento para os oitavos de final.

Sem Cristiano Ronaldo nas opções, foi outro português a destacar-se: João Félix abriu o marcador e fez a assistência para o terceiro golo da equipa saudita, que chegou ao intervalo a vencer por 2-0.

João Félix, titular nos visitantes, fez o 1-0 de penálti aos 12 minutos de jogo. Perto do intervalo, Mohamed Simakan dobrou a vantagem do Al Nassr, aos 40 minutos.

O golo de João Félix:

Na segunda parte, e já com cinco substituições feitas na equipa, os últimos dois golos foram apontados por jogadores saídos do banco.

Ao minuto 84, Sadio Mané fez o 3-0, assistido por João Félix, antes de Ayman Yahya marcar o 4-0, já em tempo de compensação (90+2m).

O golo de Mané, assistido por João Félix:

Com este resultado, o Al Nassr, a quem bastava o empate para garantir o apuramento, soma 15 pontos em 15 possíveis, com um saldo de 17-1 em golos. O Istiqlol mantém-se com seis pontos, os mesmos do Al Zawraa, que tem menos um jogo, tal como o Goa (zero pontos), sendo que estas duas equipas ainda se defrontam esta quarta-feira.