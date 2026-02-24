João Mário, que embora já tenha jogado ao serviço do Bolonha, foi apresentado esta terça-feira como reforço do conjunto italiano, proveniente da Juventus, por empréstimo até ao final da temporada. O defesa abordou a sua saída dos «azuis e brancos», os seis meses ao serviço da «vecchia signora» e a mudança para o oitavo classificado do campeonato italiano.

O jogador de 26 anos, formado na Invicta, refere que apesar de ter conquistado «todos os títulos que podia ter ganho» ao serviço do FC Porto, sentiu que para a sua carreira o melhor seria transferir-se para um novo clube.

«É verdade que estive no FC Porto bastante tempo, foi o clube onde eu cresci, onde me formei, desde pequeno, e penso que chegou a um ponto em que sentia que precisava de um novo desafio, penso que no Porto consegui ganhar tudo, ganhei todos os títulos que podia ter ganho e chegou a uma fase em que sentia que precisava (de sair), que queria outro desafio, uma nova aventura, sair um pouco da minha zona de conforto, e foi isso que fiz», começou por dizer.

João Mário esteve seis meses na Juventus tendo, inclusive, um bom começo pela formação italiana. O defesa viu, na mudança para o Bolonha, uma oportunidade de «somar mais minutos».

«É verdade que, passado seis meses, mudei-me para aqui, as coisas na Juventus acabaram por correr como correram, são opções, opções técnicas, opções que temos que respeitar. Senti que podia ser uma boa solução vir para o Bolonha, para poder ter mais tempo de jogo, ter mais oportunidades para mostrar realmente o meu potencial, e é isso que eu procuro fazer até ao final da temporada. Depois, no final, logo se vê, eu penso no presente, porque se pensarmos muito no futuro, as coisas acabam por não correr muito bem. Temos de viver o presente, é assim que eu encaro a vida, portanto, não estou focado no que acontecerá no final da temporada, estou apenas focado em ajudar o Bolonha a conseguir os seus objetivos», acrescentou.

A formação italiana prepara-se para defrontar o Brann no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, competição onde, recorde-se, o FC Porto também está a disputar e aguarda adversário, uma vez que terminou no quinto lugar, o que garante a qualificação direta para a próxima fase. Desde a sua chegada ao Bolonha, João Mário realizou três jogos e não somou qualquer contribuição para golo.