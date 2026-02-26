O treinador do Bolonha, Vincenzo Italiano, referiu que o futebolista português João Mário, autor do golo da vitória por 1-0 ante o Brann, na noite desta quinta-feira, para a Liga Europa, é uma «bela surpresa», apesar de alguma timidez que sentiu no luso, nos primeiros dias no novo clube.

«O João é uma bela surpresa. Na primeira semana, quando chegou, estava muito introvertido, porque é um rapaz um pouco tímido. Tem de começar a sorrir um pouco mais, isso preocupou-me um pouco», começou por dizer Italiano, em declarações à Sky Sport, após o jogo que confirmou o apuramento do Bolonha para os oitavos de final da Liga Europa.

«Depois, soltou-se e mostrou porque é que jogava sempre no FC Porto e porque é que mereceu a atenção da Juventus. Agora, seja à direita ou à esquerda, ele mostrou-se disponível e está a demonstrar a sua qualidade. Estamos contentes, neste jogo não foi fácil jogar numa zona do campo que não está habituado», prosseguiu Italiano, em alusão ao facto de João Mário ter jogado no lado esquerdo da defesa do Bolonha.

«Portou-se bem, marcou golo, por isso esteve bem», concluiu o treinador do Bolonha, equipa que vai ter pela frente, nos oitavos de final, a Roma ou o Friburgo. O sorteio está marcado para as 12 horas desta sexta-feira e conta com FC Porto e Sporting de Braga.

João Mário, de 26 anos, está cedido pela Juventus ao Bolonha. Pelo clube de Turim, fez 13 jogos e uma assistência na primeira metade da época. Pelo Bolonha tem agora quatro jogos e um golo.