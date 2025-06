João Neves é o jogador mais valioso do PSG.

O internacional português tem um valor de mercado entre os 97 e os 124 milhões de euros, de acordo com CIES – Observatório do Futebol, e surge no top-10 como oitavo jogador mais valioso do mundo.

No topo da lista está Lamine Yamal a «valer» entre os 333 e os 422 milhões de euros. O top três é completado por Haaland, do Manchester City e por Jude Bellingham do Real Madrid.

O Observatório do Futebol coloca também os pontas de lança dos três grandes no relatório: Samu tem um valor de mercado estimado entre os 59 e os 76 milhões de euros e surge no 22º lugar, enquanto Gyökeres tem um valor entre os 59 e os 78 milhões e aparece em 21º lugar.

Já Pavlidis aparece ligeiramente abaixo, em 34º lugar, com um «valor» entre os 44 e os 62 milhões de euros.

Top-10 dos jogadores mais valiosos do mundo:

1. Lamine Yamal (Barcelona): 333-422 milhões de euros

2. Erling Haaland (Manchester City): 198-251 milhões de euros

3. Jude Bellinhham (Real Madrid): 193-245 milhões de euros

4. Jamal Musiala (Bayern Munique): 128-162 milhões de euros

5. Cole Palmer (Chelsea): 128-162 milhões de euros

6. Julián Álvarez (At. Madrid): 105-133 milhões de euros

7. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 101-128 milhões de euros

8. João Neves (PSG): 97-124 milhões de euros

9. Bukayo Saka (Arsenal): 95-121 milhões de euros

10. Morgan Rogers (Aston Villa): 94-120 milhões de euros