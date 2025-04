O médio português do Paris Saint-Germain, João Neves, que foi um dos destaques na vitória por 1-0 ante o Arsenal na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, lembrou que os parisienses já estiveram na posição dos londrinos (quando estiveram em desvantagem na eliminatória ante o Liverpool) e que o duelo ainda «não acabou».

«Penso que foi um jogo muito bom, sabemos que não acabou, falta um jogo. Nós já estivemos na mesma posição do que o Arsenal está agora, quando foi contra o Liverpool. Estamos prontos para lutar, para mais um jogo», disse Neves, em declarações à CBS Sports, entrevistado pelo antigo guarda-redes Peter Schmeichel, que jogou no Sporting.

Questionado pelos duelos contra as equipas inglesas, nomeadamente Liverpool e Arsenal, e pelo lado físico desses jogos contra equipas da Premier League, o ex-Benfica assumiu que, nestes jogos sem tanta posse de bola, é preciso correr e sofrer mais um pouco.

«A Premier League é um pouco física, como já disse algumas vezes em entrevistas, mas nestes momentos temos de mostrar o nosso melhor, a nossa capacidade para ganhar duelos e correr um bocadinho mais, para sofrer pela equipa e sofrer pelo PSG. Penso que este tipo de jogos é bom para nós melhorarmos, disse João Neves.

Schmeichel disse depois que entendia o que Neves queria dizer com o «sofrer» face à tradução do português, mas denotou o divertimento que o português tem em campo. «Temos de divertir-nos com e sem bola, na liga francesa costumamos ter mais a bola, mas nestes jogos de Liga dos Campeões, em meias-finais, não é possível ter a bola 80 por cento do jogo, por isso temos de sofrer, trabalhar no duro, sem bola», analisou o jovem médio, que deixou, por fim, uma garantia.

«Temos a certeza de que vamos dar o nosso melhor, como sempre. Se fizermos o nosso 100 por cento, estamos mais perto de atingir tudo», sublinhou.