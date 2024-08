O jogador que custou 60 milhões de euros ao Paris Saint-Germain entrou ao minuto 60. João Neves estreou-se com as cores do PSG nesta quarta-feira, diante dos austríacos do Sturm Graz, em jogo de preparação. A partida terminou com um empate a duas bolas.

Com o estilo característico - camisola dentro dos calções, envergando o número 87 - João Neves jogou pela primeira vez com uma camisola que não a do Benfica ou da Seleção Nacional. O médio iniciou a formação nas escolinhas do Benfica, no Algarve.

Rendeu Mbaye no mesmo momento em que o amigo, e ex-colega no Benfica, Gonçalo Ramos saiu de campo. Participou principalmente na construção de jogo, no miolo do campo, num jogo disputado a ritmo baixo. Ainda deixou um pormenor interessante, como se pode ver no vídeo:

Quanto ao encontro, Carlos Soler e Mbaye marcaram os dois golos do PSG, enquanto que Camara e Kiteishvili empataram o marcador. Este é o último jogo do PSG antes dos encontros oficiais.