É oficial! João Pedro Sousa foi despedido do Baniyas, informou esta quarta-feira o clube dos Emirados Árabes Unidos.

«Baniyas anuncia a rescisão do contrato do treinador de futebol da primeira equipa, Sr. João Pedro Sousa, após uma análise minuciosa do desempenho da equipa durante o período passado», pode ler-se no comunicado oficial.

Esta temporada, a primeira no clube do Médio Oriente, fez um total de 16 jogos, registando cinco vitórias, três empates e oito derrotas. No campeonato, o Baniyas está em 11.º, com apenas oito pontos.

Ao longo da carreira, comandou também o Famalicão, Boavista e Al Raed.