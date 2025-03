Um dia depois de ser oficializado como treinador principal do Alanyaspor, João Pereira orientou o treino deste domingo da equipa turca.

Nas redes sociais, o Alanyaspor partilhou fotografias do técnico português durante a sessão de treino.

Relativamente ao campeonato, a equipa está em 14.º lugar, com 31 pontos, quatro acima da linha de água. A estreia de João Pereira está marcada para sexta-feira, às 13h, no terreno do Antalyaspor.

De recordar que João Pereira começou a temporada no comando do Sporting B, mudou-se para a equipa principal aquando da saída de Amorim e, face aos maus resultados, acabou por regressar à equipa B.