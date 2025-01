João Victor, ex-Benfica, foi desafiado a construir a equipa ideal com os melhores jogadores com quem partilhou balneário. Ora, entre oito nomes, o defesa brasileiro apontou três colegas do Benfica!

Depois de representar as águias em 2022/23 e 2023/24, apesar de apenas ter jogado cinco vezes, o defesa brasileiro não esqueceu a qualidade de Nicolás Otamendi, Di María e Gonçalo Ramos (atualmente no PSG).

«Gosto muito do Gonçalo Ramos», disse o jogador de 26 anos à GOAL Brasil.

Para completar a equipa, o atual jogador do Vasco da Gama escolheu também Cássio (Corinthians), Lucas Piton (Corinthians e Vasco da Gama), Fagner (Corinthians), Paulinho (Corinthians) e Philippe Coutinho (Vasco da Gama).