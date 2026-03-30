O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez sofreu uma rotura nos ligamentos do tornozelo direito e vai ser operado nos próximos dias, confirmou o Palmeiras, esta segunda-feira.

Piquerez saiu lesionado no jogo particular Inglaterra-Uruguai, em Wembley, na noite da passada sexta-feira, depois de uma disputa de bola com Noni Madueke, aos dez minutos de jogo.

«Exames complementares realizados no domingo constataram que o lateral-esquerdo Piquerez sofreu rutura ligamentar no tornozelo direito», refere o Palmeiras, em comunicado.

O Palmeiras não detalhou o tempo de paragem, nem o grau da lesão, que será decisivo para o tempo de recuperação e, consequentemente, para a presença ou ausência de Piquerez - treinado pelo português Abel Ferreira no Palmeiras - no Mundial 2026 que se realiza de 11 de junho a 19 de julho. Para já, não há mais informações concretas sobre esse aspeto.

«Nos próximos dias, o atleta será submetido a procedimento cirúrgico e iniciará o processo de recuperação aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). O trabalho terá o acompanhamento da equipa médica da Associação Uruguaia de Futebol (AUF)», finaliza o clube, em comunicado.

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