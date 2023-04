O adeus de uma lenda do futebol espanhol.

O Betis partilhou um vídeo nas redes sociais, esta quarta-feira, com o testemunho emocionante de Joaquín, que assim anuncia o fim da carreira, a caminho dos 42 anos.

Ao longo do tempo em que contempla uma tela com o símbolo do clube, o internacional espanhol estabelece um paralelismo entre a arte e a carreira que protagonizou.

«Durante 23 anos, tentei fazer do meu futebol uma arte e que fosse recordado de geração em geração, do clássico ao contemporâneo. Agora, só resta pendurar as minhas botas. A minha arte», afirmou, lembrando ainda a última conquista da Taça do Rei pelo clube do coração.

Segundo a generalidade da imprensa espanhola, Joaquín, que termina contrato em junho, vai retirar-se no final da época. Com 615 jogos na primeira divisão espanhola, precisa de somar mais oito encontros para superar o recorde de Andoni Zubizarreta, numa altura em que faltam nove jornadas por disputar.

Formado no emblema de Sevilha, o extremo passou ainda por Valência e Málaga. Em 2013/14, rumou à Fiorentina, onde viveu a única experiência fora do futebol espanhol, tendo regressado ao Betis há oito temporadas.

Na presente época, tem tido poucos minutos (797), mas soma 23 jogos e um golo marcado.

Joaquín é, provavelmente, o jogador mais consensual do futebol espanhol e a prova disso é que muitos dos clubes da liga espanhola reagiram ao adeus do jogador do Betis, sublinhando o exemplo e o orgulho do atleta.

Ante el anuncio de tu retirada, desde el Real Madrid te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa de tu vida, @joaquinarte. Ha sido un honor compartir todos estos años de fútbol con una leyenda del @RealBetis que representa los mejores valores de nuestro deporte. https://t.co/nsp6Mxtg2B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 19, 2023

Fue un placer disfrutar de tu arte como valencianista 🦇

Mucha suerte en tu nueva etapa, @joaquinarte https://t.co/Rqqsq8dywN — Valencia CF (@valenciacf) April 19, 2023

🖼️ @joaquinarte, arte también fue tu primer gol con la @SEFutbol, en nuestro Reino de León #Joaking https://t.co/TtLPaEwCYO pic.twitter.com/qDCwStMOhP — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) April 19, 2023