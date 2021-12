Os Philadelphia 76ers venceram na madrugada desta sexta-feira os Brooklyn Nets na deslocação ao Barclays Center, por 110-102, num jogo em que Joel Embiid foi protagonista nos Sixers, ao ser o melhor marcador do encontro.

O camaronês fez 34 pontos e ofuscou o regresso de Kevin Durant, com quem até trocou algumas satisfações no final do jogo, dizendo-lhe mesmo para ir «para casa» (ver vídeo abaixo), duas semanas depois de os Nets terem ganho aos Sixers por 114-105, naquele que tinha sido o último jogo disputado por Durant, que agora fez 33 pontos.

Este foi o retorno de 'KD' à competição na liga norte-americana de basquetebol, depois de ter falhado os três anteriores encontros dos Nets, por lesão.

O que também não foi suficiente para os Nets foi o triplo-duplo de James Harden, que assinou 33 pontos, 14 ressaltos e dez assistências.

Os Sixers somaram a terceira vitória seguida e os Nets, líderes a Este, somaram a décima derrota, podendo ser igualados pelos Bulls na percentagem de vitórias, caso a equipa de Chicago vença esta noite os Indiana Pacers (20h00).

Nos outros dois jogos da noite, os Milwaukee Bucks venceram na deslocação aos Orlando Magic (118-136) e os Washington Wizards triunfaram perante os Cleveland Cavaliers (110-93).

O momento entre Embiid e Durant no final do jogo:

Alguns dos melhores momentos dos Nets-Sixers: