O defesa-central Joel Matip colocou um ponto final na carreira de futebolista, aos 33 anos.

O Liverpool, clube com o qual o internacional camaronês terminou contrato em junho, confirmou o adeus aos relvados. Matip passou as últimas oito temporadas em Anfield, mas sofreu uma rotura de ligamentos no joelho em dezembro do ano passado e não voltou a jogar desde então.

Joel Matip has confirmed his retirement from football ⚽️



The defender departed the Reds in the summer after an eight-year spell that included 201 appearances and multiple major honours with the club 🔴