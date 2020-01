Jordan Henderson foi eleito o futebolista inglês do ano, anunciou a Federação inglesa de Futebol (FA).



O capitão do Liverpool superou a concorrência de Harry Kane (Tottenham) e de Sterling (Manchester City).



Henderson, lembre-se, fez parte da seleção dos Três Leões que ficou em terceiro lugar da fase final da Liga das Nações, além de ter participado nas conquistas da Liga dos Campeões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes ao serviço dos «reds».

Well in, Hendo! 🙌@JHenderson has been named as the 2019 @England Men’s Player of the Year 👏