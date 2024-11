A cada dia que passa, o dinheiro torna-se cada vez mais presente no mundo do futebol. O portal Transfermarkt realizou um estudo e indicou os 15 jogadores mais valiosos da história do futebol, com especial destaque para a ausência do português Cristiano Ronaldo.

No topo da lista encontram-se três dos grandes principais nomes da atualidade, com um valor de 200 milhões de euros: Kylian Mbappé, que em 2018, ao serviço do PSG, tinha um valor de mercado superior ao atual; Erling Haaland, que chegou ao Manchester City em 2022 e tem sido peça central na equipa de Pep Guardiola; Vinicius Júnior, que continua a ser figura de destaque no plantel do Real Madrid.

Nomes como Messi (180 ME), Neymar (180 ME), Hazard (150 ME) ou De Bruyne (150 ME) também fazem parte da lista.

