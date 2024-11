Os jogos de lendas despertam sempre algo de melancólico em nós. Os cabelos brancos e o ritmo de jogo não enganam: aqueles jogadores já tiveram melhores dias, mas continuam a fazer sorrir as bancadas.

Disputou-se nesta quinta-feira, no Qatar, um jogo de lendas do Real Madrid e do Barcelona. Luís Figo jogou pelos madridistas e Ricardo Quaresma nos culés.

Depois de um empate a duas bolas, o jogo foi ganho pelo Barcelona nas grandes penalidades (onde se destaca uma marcação exemplar de Quaresma). Mas já lá vamos.

Durante o encontro, Ronaldinho Gaúcho fez um grande golo de livre direto, a mostrar que a sua técnica está intacta.

Já Luís Figo, apesar de um pouco mais velho do que Ronaldinho, não quis ficar atrás e marcou ao seu antigo clube.

O resultado ficou definido nas grandes penalidades.