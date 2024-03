A Bélgica empatou, fora de casa, sem golos com a Irlanda, num jogo de preparação realizado em Dublin.

A seleção belga operou algumas alterações no onze inicial e a melhor oportunidade do encontro foi mesmo da equipa da casa. Contudo, Ferguson, aos 27 minutos, desperdiçou uma grande penalidade e a partida terminou mesmo empatada a zero.



O próximo duelo dos «diabos vermelhos» é com a Inglaterra, na próxima terça-feira. Por seu turno, a Irlanda tem jogo agendado com a Suíça, igualmente dia 26.