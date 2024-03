O Uruguai empatou, fora de casa, a um golo com o País Basco, num jogo particular realizado no Estádio San Mamés, em Bilbao, que marcou o regresso à competição dos bascos três anos e meio depois.

Franco Israel, guarda-redes do Sporting, e Zalazar, médio do Sp. Braga, foram titulares na seleção uruguaia. Álvaro Djaló, também dos guerreiros, foi aposta inicial na equipa basca e marcou mesmo o único golo do emblema da casa. Aguirregabiria, defesa do Famalicão, não saiu do banco de suplentes basco.

Aos 44 minutos, Djaló, que se estreou com a camisola do País Basco, recebeu na área, rodou sobre um adversário e atirou para o fundo da baliza de Franco Israel, que viu Vecino, aos 46 minutos, marcou o golo do empate para a sua seleção.

O Uruguai volta a entrar em campo esta terça-feira, às 19h45, frente à Costa do Marfim.