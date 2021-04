O AC Milan venceu o Génova por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga, e segura o segundo lugar do campeonato, aguardando agora pelos resultados dos seus adversários.

A jogar em casa, o AC Milan, com Rafael Leão a titular e Diogo Dalot em campo a partir dos 62 minutos, adiantou-se no marcador aos 13 minutos, com um golo do croata Rebic, mas o Génova chegou ao empate aos 37, por Destro.

Na segunda parte, um autogolo de Gianluca Scamacca, aos 68, garantiu o triunfo do AC Milan.

Com este resultado, o AC Milan continua no segundo lugar do campeonato, com 66 pontos, a oito do líder Inter Milão, que tem menos um jogo.

A equipa vai ainda ganhar vantagem para os seus perseguidores, uma vez que a Atalanta, quarta com 61 pontos, recebe a Juventus, terceira com 62, num jogo em que o atual campeão italiano não vai contar com Cristiano Ronaldo, lesionado.

Já o Génova não vence há três jogos no campeonato e está em 14.º, com 32 pontos.