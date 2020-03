Após vencer no Dragão na última quinta-feira, o Bayer Leverkusen empatou em Leipzig (1-1) frente ao segundo classificado da Bundesliga, num encontro da 24.ª ronda.



Os farmacêuticos marcaram primeiro. Havertz fugiu na direita e cruzou rasteiro e atrasado para o desvio fácil de Leon Bailey (29m). A resposta do conjunto de Nagelsmann não demorou. Volvidos três minutos, Nkunku bateu o livre e Shick igualou de cabeça.



Na segunda parte o Leipzig teve as melhores oportunidades, mas nem Sabitzer nem Nkunku conseguiram bater um inspirado Hradecky. O empate penaliza a equipa da casa que fica assim a três pontos da liderança, que pertence ao Bayern Munique. Por sua vez, o Bayer é quinto colocado.



No outro jogo deste domingo Union Berlim e Wolfsburgo empataram a dois golos.