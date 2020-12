Bayern Munique e Leipzig empataram (3-3), num jogo electrizante e com seis golos da 10.ª jornada da Bundesliga.



A equipa de Nagelsmann começou a vencer com um golo de Nkunku. Neuer falhou a saída da baliza e o jovem francês inaugurou o marcador (19m). Os campeões europeus reagiram volvidos dez minutos por Musiala. O jovem inglês, que tinha rendido o lesionado Javi Martínez, rematou em jeito de fora da área e igualou a contenda.



Quatro minutos depois, aos 34, Muller fugiu à defesa adversária e aproveitou o passe delicioso de Coman para consumar a reviravolta do Bayern. Porém, ainda antes do intervalo, o Leipzig igualou: Kluivert foi isolado por Haidara e bateu Neuer.



A abrir a segunda parte, segunda reviravolta na partida. Forsberg surgiu solto na pequena área e cabeceou para o fundo da baliza dos campeões alemães e europeus. No entanto, o Bayern jamais se dá por vencido e resgatou o empate com uma cabeçada de Muller a 15 minutos do final.



Um jogo louco que deixa o Bayern Munique no primeiro lugar com 23 pontos, perseguido pelo Leipzig (21 pontos).