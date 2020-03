O Colónia venceu o Paderborn, fora de portas, por 2-1 no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga.



O conjunto forasteiro construiu o triunfo na primeira parte. Uth cabeceou ao primeiro poste e Mere surgiu à boca da baliza a encostar para o 1-0. Volvidos oito minutos, o internacional alemão Jonas Hector assinou um golaço de fora da área.



O melhor que o Paderborn, último classificado da Bundesliga, reduziu por Srbeny à entrada para o quarto de hora final.



Com este resultado, o Colónia subiu ao 10.º posto com 32 pontos enquanto o Paderborn continua na última posição com apenas 16.

Veja o golo de Hector: