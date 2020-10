Na abertura da terceira ronda da Bundesliga, o Union Berlim goleou o Mainz por 4-0.



Na Floresta Velha, o conjunto da capital germânica marcou chegou à vantagem logo aos 13 minutos por Max Kruse. O alemão surgiu solto ao segundo poste e desviou para o fundo da baliza contrária o cruzamento de Becker.



Com a vantagem de apenas um golo ao intervalo, o Union ficou ainda mais confortável no marcador. Ingvartsen apareceu sem marcação na área e concluiu com eficácia, batendo Zentner.



Se o primeiro jogo de Jan-Moritz Lichte ao comando técnico do Mainz depois da saída de Achim Beierlorzer já estava a correr mal, tornou-se um autêntico pesadelo pouco depois da hora de jogo. Friedrich marcou na sequência de um livre direto e Pohjanpalo saltou do banco para fixar o resultado final.



O Mainz continua no último lugar sem qualquer ponto enquanto o Union ocupa provisoriamente o terceiro lugar.