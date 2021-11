O Estrela Vermelha venceu esta quinta-feira na deslocação ao Indjija, por 1-0, garantindo a qualificação para os oitavos de final da Taça da Sérvia.

Um golo de Richairo Zivkovic, aos 24 minutos, valeu o triunfo ao adversário do Sporting de Braga na fase de grupos da Liga Europa, frente ao atual líder da segunda liga do país.

O Estrela Vermelha, treinado por Dejan Stankovic, visita Braga a 9 de dezembro, para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga Europa, no grupo F. Antes, já na próxima quinta-feira, disputa-se a quinta jornada, com os jogos Midtjylland-Sp. Braga e Estrela Vermelha-Ludogorets.

Nesta altura, o Sp. Braga lidera com nove pontos, seguido do Estrela Vermelha com sete, do Midtjylland com cinco e do Ludogorets com um.