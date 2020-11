O Sevilha venceu este sábado o Osasuna, por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga espanhola.

O argentino Lucas Ocampos fez, à passagem da hora de jogo, o único golo do encontro, através da marcação de um penálti.

Marcos Acuña, antigo lateral do Sporting, saiu lesionado aos 42 minutos. Na equipa orientada por Julen Lopetegui, o ex-FC Porto Óliver Torres também foi titular.

Com este resultado, o Sevilha ocupa agora o 11.º lugar da tabela classificativa, com os mesmos dez pontos do Osasuna, mas menos um jogo.