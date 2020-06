O Levante venceu este sábado por 3-1 na deslocação a casa do Espanhol, em jogo da 30ª jornada da liga espanhola.

Rúben Vezo foi titular Levante, que abriu o marcador aos 14 minutos por Borja Mayoral. David López, ainda fez o empate aos 28 minutos, mas Enis Bardhi, aos 67 minutos, e um autogolo de Adria Pedrosa, aos 87, deram a vitória aos visitantes.

O português Hernâni foi lançado aos 63 minutos no Levante e Facundo Ferreyra, avançado argentino cedido pelo Benfica ao Espanhol, entrou aos 76.

Com este resultado, o Levante é 12.º com 38 pontos. Já o Espanhol é último com 24 e vê a vida muito complicada.