O Levante e o Cádiz empataram nesta sexta-feira no jogo de abertura da Liga espanhola.

Ambas as equipas já tinham as contas fechadas na classificação e despediram-se com a soma de um ponto mais.

O Levante abriu o marcador aos oito minutos, por Marti Roger, mas o Cádiz deram a volta ao marcador ainda na primeira parte, aos 14 e 32m, graças a um golo de Álvaro Negredo e outro de Carlos Akapo.

Na segunda parte, o médio Gonzalo Melero empatou aos 58m, fixando o 2-2.

Com este empate, o Cádiz fecha o campeonato no 12.º lugar, mas pode ainda ser ultrapassado, enquanto o Levante termina com 41 pontos, podendo também ser apanhado pelo Alavés.