O Real Madrid aproveitou a derrota do Barcelona em Valência para se isolar no comando da Liga espanhola. Os merengues bateram o Valladolid, no estádio José Zorrilla, graças a um golo de Nacho.



A formação de Zidane até marcou cedo por Casemiro. Contudo, o lance foi anulado após recurso ao VAR. Mais tarde acabou por ser o Valladolid a passar pelo mesmo: marcou aos 88 minutos, mas uma vez mais a tecnologia travou os festejos.



Ficha de jogo



Pelo meio Nacho subiu mais alto que tudo e todos e desviou o cruzamento de Kroos para o fundo da baliza de Masip.



O Real Madrid é líder do campeonato com 46 pontos, mais três que o Barcelona- Na próxima ronda há dérbi da capital frente ao Atlético.



CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DA LIGA ESPANHOLA