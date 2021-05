A Real Sociedad e o Betis selaram este sábado, na 38.ª e última jornada da primeira liga espanhola, respetivamente, o quinto e o sexto lugares, que valem o apuramento para a Liga Europa de 2021/2022.

A Real Sociedad venceu em Pamplona frente ao Osasuna, por 1-0, com um golo de Isak, aos 86 minutos, para manter o quinto lugar, com 62 pontos.

Já o Betis triunfou na deslocação a Vigo, frente ao Celta, por 3-2, selando o sexto lugar, com 61 pontos. William Carvalho entrou aos 66 minutos na equipa visitante, numa altura em que o Celta vencia por 2-1. Borja Iglesias (53m, penálti), Fekir (69m) e Victor Ruiz (73m) marcaram os tentos da equipa da Andaluzia, ao passo que Iago Aspas (32m) e Brais Mendez (49m) assinaram os golos do Celta.

O Villarreal, que perdeu frente ao Real Madrid, por 2-1, ficou no sétimo lugar com 58 pontos, lugar que lhe garante, no mínimo, o acesso à Liga Conferência Europa da UEFA, a nova competição europeia que arranca na próxima época. Contudo, se a equipa de Unai Emery vencer a final da Liga Europa frente ao Manchester United, vai disputar a Liga dos Campeões e, nesse caso, Espanha ficaria sem representante na Liga Conferência Europa.

Entre as outras principais decisões, num dia marcado pelo título do Atlético de Madrid, o Huesca viu confirmada a despromoção, com o empate caseiro ante o Valência. O Valladolid, que perdeu com o campeão Atlético, também desce. Estas duas equipas juntam-se ao Eibar, que já tinha confirmada a descida na penúltima jornada.

Nota ainda para o triunfo do Elche na receção ao At. Bilbao (2-0), que permitiu a permanência.