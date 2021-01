Não está fácil para André Villas-Boas: o Marselha somou este sábado a terceira derrota consecutiva no campeonato, ao perder na deslocação ao terreno do Mónaco, por 3-1.

Apesar do desaire, até foi a equipa do técnico português a adiantar-se no marcador, fruto de um golo de Radonjic, logo aos 12 minutos.

Na segunda parte, no entanto, chegou a resposta dos monegascos, que não contaram nem com Gelson nem com Florentino.

Maripan empatou aos 47 minutos, Tchouameni fez o 2-1 a 15 minutos dos 90 e Jovetic fechou as da partida nos descontos.

Com este resultado, o Mónaco está agora no quarto lugar, com 39 pontos, ao passo que o Marselha é sexto, com 32 pontos, mas menos um jogo.