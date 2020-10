O PSG somou a terceira vitória seguida na Ligue 1 em grande estilo. Os vice-campeões europeus esmagaram o Angers por 6-1, no Parque dos Príncipes.



O conjunto de Tuchel precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador. Foi, de resto, um golaço de Florenzi. O internacional italiano levantou a bola e sem deixar cair, rematou ao ângulo da baliza contrária.



O 2-0 foi inventado por Mbappé e finalizado por Neymar (36m). O prodígio francês furou entre dois contrários, entrou na área e cruzou atrasado para a conclusão do brasileiro. O número «10» do PSG bisou ao terceiro minuto da segunda parte numa finalização simples no coração da área.



O Angers conseguiu o golo de honra aos 52 minutos. Na sequência de um pontapé de canto na direita, Traoré surgiu nas costas de Bakker a desviar para o 3-1. O lateral-esquerdo dos parisienses compensou o erro e serviu Draxler para o 4-1.



Dava para tudo. Idrissa Gueye também fez o gosto ao pé num remate de fora da área. Mbappé lançou Saravia na esquerda e o espanhol devolveu-lhe a bola para uma conclusão simples na zona de penálti.



O PSG chegou aos 12 pontos e já está no segundo lugar, logo atrás do Rennes que ainda não jogou nesta ronda. Por sua vez, o Angers é oitavo com nove pontos.