Sem Rony Lopes, lesionado, o Nice venceu esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Rennes (2-1), no jogo que abriu a 27.ª jornada da Liga francesa.

Amine Gouiri deu vantagem à equipa da Côte d’Azur aos 19 minutos, de penálti, mas à beira do intervalo Martin Terrier deixou novamente tudo empatado.

Perto da hora de jogo, à hora de jogo, Flavius Daniliuc fez o 2-1 final e deu os três pontos à formação visitante, que contou com o ex-Benfica Todibo em campo.

Com este resultado, o Nice sobe à condição à 12.º posição da Ligue 1 (ver aqui a classificação), com 32 pontos. O Rennes é oitavo, com 38.