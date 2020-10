O Chelsea demorou quarenta e cinco minutos a quebrar a resistência do Crystal Palace, mas acabou o dérbi londrino a golear e a sorrir.



Após uma primeira parte muito fechada, os blues conseguiram marcaram graças a uma «bomba» de Ben Chilwell aos 50 minutos. Depois do golo, o lateral-esquerdo recrutado ao Leicester assistiu Zouma para o 2-0. Pouco mais de uma hora de jogo e a equipa de Lampard tinha a vitória quase no bolso.



Nos quinze minutos finais, Jorginho bisou na cobrança de duas grandes penalidades e fixou o resultado final.



Com esta vitória, o Chelsea chegou aos sete pontos e entrou nos seis primeiros da tabela enquanto o Crystal Palace continua com seis pontos.