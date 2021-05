O West Ham venceu com reviravolta o Burnley, em Turf Moor, no jogo de encerramento da 34.ª jornada da Premier League.



Os «clarets» marcaram primeiro por Wood logo aos 19 minutos. A resposta dos «hammers» não tardou e volvidos dois minutos Michail Antonio igualou a contenda. O avançado jamaicano acabaria por bisar aos 29 minutos, assistido por Benrahma, e dar a vitória à equipa de Moyes.



O West Ham voltou a ocupar o quinto lugar agora com 58 pontos a três do Chelsea, a primeira equipa em zona de apuramento para a Liga dos Campeões. Por sua vez, o Burnley é 16.º com 36 pontos e com nove de avanço do Fulham, a primeira equipa em zona de descida.