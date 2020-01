A Atalanta esteve a ganhar, mas acabou surpreendida pela SPAL, que venceu por 2-1 no estádio Atleti Azurri D’Italia esta segunda-feira, no jogo de encerramento da 20.ª jornada da primeira liga italiana, a Serie A.

O triunfo permite à equipa orientada por Leonardo Semplici deixar o último lugar da classificação e, para isso, contribuiu uma reviravolta consumada em seis minutos.

Ilicic, num desvio hábil de calcanhar após cruzamento de Zapata, inaugurou o marcador aos 16 minutos, a favor da Atalanta. O golo fez a diferença até aos minutos iniciais da segunda parte, dado que Petagna e Valoti, respetivamente aos 54 e 60 minutos, fizeram os golos do triunfo visitante.

A SPAL continua em zona de descida, mas agora no 18.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do 19.º, o Brescia e mais um que o Génova, novo ‘lanterna vermelha’. A Atalanta está no quinto lugar, com 35 pontos.

