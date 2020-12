O Palmeiras, de Abel – não esteve no banco por causa da covid-19 –, ganhou vantagem nos quartos de final da Taça Libertadores ao empatar em casa do Libertad (1-1), do Paraguai, em jogo da primeira mão da eliminatória.

Aos 39 minutos, o verdão colocou-se em vantagem, através de um golo do defesa Gustavo Gómez, assistido por Gustavo Scarpa. No entanto, pouco depois da hora de jogo, o Libertad, do ex-Benfica Óscar Cardozo, chegou ao empate: Espinoza foi o autor do 1-1 final, num lance em que o guarda-redes da equipa brasileira, Weverton, ficou mal na fotografia.

Já em tempo de compensação, o conjunto de Abel ainda passou por dois sobressaltos: na sequência de um livre ensaiado, Espinoza acertou na barra da baliza; pouco depois, Lucas Lima foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o emblema de São Paulo reduzido a dez unidades.

Com este resultado, o Palmeiras joga a segunda mão em casa em vantagem. Basta empatar 0-0 para seguir em frente. Já o Libertad precisa de vencer ou empatar por mais do que um golo.