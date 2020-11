A Suécia venceu esta noite a Croácia, por 2-1, em jogo da quinta jornada do grupo 3 da divisão A da Liga das Nações.

Na Friends Arena, em Solna, Kulusevski, jogador da Juventus, deu vantagem aos suecos aos 36 minutos, ampliada aos 45+2m por Danielson.

O mesmo Danielson deu esperança aos croatas a oito minutos dos 90, com um autogolo, mas o triunfo foi mesmo para os homens da casa.

Assim, as duas equipas seguem agora com os mesmos três pontos na classificação. Na última jornada, a Suécia joga frente à França e a Croácia recebe Portugal. Se acabarem com os mesmos pontos, o critério de desempate é a diferença de golos – que neste momento também é igual, com seis golos para ambas as equipas.