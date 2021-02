O Ajax confirmou esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, ao vencer o Lille em Amesterdão, por 2-1.

Depois da vitória por 2-1 em França, o emblema holandês repetiu a dose em casa e garantiu assim a qualificação para a próxima fase.

Com Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka no onze titular – José Fonte não saiu do banco –, o Lille viu a tarefa tornar-se ainda mais complicado logo à passagem do quarto de hora de jogo, quando Klaassen fez o 1-0 para o Ajax, após assistência de Tadic.

Yazici, a 12 minutos dos 90, ainda deu esperança ao conjunto gaulês, de penálti, mas David Neres fechou o resultado – e a eliminatória – aos 88 minutos.