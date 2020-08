O Arsenal conquistou, este sábado, a Taça de Inglaterra em futebol, a prova mais antiga do mundo, ao vencer o Chelsea por 2-1, no Estádio Wembley, em Londres.

O jogo até começou melhor para o Chelsea, que logo aos cinco minutos, após uma jogada de Giroud na área, inaugurou o marcador, por Pulisic. Com frieza e classe, na cara de Martínez, o norte-americano picou a bola pelo lado do guardião, adiantando a equipa orientada por Frank Lampard.

A igualdade aconteceu aos 28 minutos, por Aubameyang, de grande penalidade. Azpilicueta fez falta sobre o gabonês, que assumiu a responsabilidade do castigo máximo, fazendo o 1-1 na cara de Caballero.

O mesmo Aubameyang decidiu o encontro na etapa complementar, com o 2-1 final aos 67 minutos. Após uma arrancada velocíssima de Bellerín, Christensen cortou o lance, mas a bola sobrou para Pépé, que serviu Aubameyang. O africano fez o resto: com classe, na área, picou a bola na cara de Caballero para o bis na conta pessoal.

A segunda parte foi para esquecer para o Chelsea, que ainda com o 1-1 no marcador, perdeu Pulisic por lesão (49m) e ficou, já em desvantagem no resultado, também a perder nos homens em campo. Kovacic viu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 73 minutos. Além de Pulisic, também Azpilicueta já tinha saído por lesão na primeira parte (35m) e, na compensação (90+8m), já para lá dos sete minutos adicionais dados, Pedro também saiu com problemas físicos nos azuis.

Os últimos minutos foram emocionantes e houve jogo até aos 90+12', cerca de cinco minutos a mais do que o tempo de compensação.

O português Cédric Soares não figurou nas opções dos gunners, que erguem a 14.ª Taça de Inglaterra da sua história.

É o primeiro título de Mikel Arteta na carreira de treinador principal. É o primeiro nome da história do clube a vencer o troféu como capitão de equipa em campo e como técnico.

O título de 2020 junta-se aos de 2017, 2015, 2014, 2005, 2003, 2002, 1998, 1993, 1979, 1971, 1950, 1936 e 1930.

Máximos vencedores da Taça de Inglaterra:

1.º: Arsenal, 14 títulos

2.º: Manchester United, 12

3.º: Chelsea e Tottenham, 8

5.º: Liverpool e Aston Villa, 7

Gunners 'tiram' Liga Europa aos portugueses do Wolverhampton

Com o triunfo na Taça de Inglaterra, o Arsenal garantiu o apuramento direto para a fase de grupos da Liga Europa, tirando a possibilidade de o sétimo classificado da Premier League, o Wolverhampton treinado pelo português Nuno Espírito Santo, aceder à prova desde já. Os Wolves só vão às competições europeias do próximo ano se vencerem a Liga Europa, prova na qual ainda estão na edição 2019/2020 e vão disputar em agosto. Se isso acontecer, vão à Liga dos Campeões.

O golo de Pulisic (0-1):

O empate de Aubameyang (1-1):