A seleção feminina de hóquei no gelo do Canadá venceu na madrugada desta terça-feira os Estados Unidos, por 4-2, em jogo do grupo A dos Jogos Olímpicos de Inverno, num duelo marcado por um momento preocupante com a árbitra Cianna Liefers, atingida pelo stick de uma jogadora.

O lance aconteceu no início do segundo período, quando a campeã olímpica Amanda Kessel, número 28 dos Estados Unidos, balançou com o stick atrás da baliza do Canadá. A árbitra, que estava num dos cantos do terreno de jogo, precisamente atrás da baliza das canadianas, acabou por levar involuntariamente com o stick de Kessel na cara.

Liefers ficou de imediato a sangrar, uma vez que tinha a parte da boca desprotegida. Tentou desde logo estancar o sangue com uma toalha, face ao corte que sofreu acima do lábio. Apesar da situação, Liefers, que é canadiana, voltaria para o gelo mais tarde, já depois de ter feito um curativo.