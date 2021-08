Que Dani Alves é o jogador mais titulado do futebol já não é novidade para ninguém há alguns anos.

Neste sábado, o internacional brasileiro juntou mais um ao vasto currículo, nada mais nada menos que o ouro nos Jogos Olímpicos.

Foi o 42.º título da carreira profissional de um jogador que festejou ao serviço do Sevilha, do Barcelona, da Juventus e do Paris Saint-Germain e, claro, da seleção brasileira.

Aos 38 anos, a carreira do lateral caminha para o fim e, dificilmente, o atual jogador do São Paulo conseguirá juntar o troféu que lhe falta e que tão importante seria na vitrine: o de campeão do mundo.

Será que Dani Alves conseguirá replicar a sua habitual forma de celebrar e ainda veremos o troféu de campeão do mundo na cabeça do brasileiro?

Percorra a galeria para ver todos os troféus que passaram pela cabeça de Dani Alves.