Quarta-feira, 18 de março, era para ser um dia de futebol. Para começar, estavam previstos dois jogos da Liga dos Campeões, incluindo um Barcelona-Nápoles e um Bayern-Chelsea. Era também dia de Championship, três jogos da Série A, outro da liga francesa. Era também o dia que a equipa de sub-19 do Benfica ia defronta os croatas do Dínamo Zagreb no play-off da Youth League. Mas, como se sabe, todos estes jogos, como dezenas de outros por todo o mundo, foram adiados devido ao flagelo do novo coronavírus. Mas a verdade é que a bola continua a rolar em alguns relvados deste planeta.

Só esta quarta-feira foram adiados mais de 150 jogos em todo o mundo, não só na Europa, mas também na América do Sul, a começar pela Taça de Libertadores que tinha na ementa um São Paulo-River Prlate, além da receção do Santos de Jesualdo Ferreira ao Olímpia do Paraguai. Na Ásia também parou quase tudo, incluindo um jogo da Champions e uma jornada inteira da J-League. Até em África foram cancelados jogos no Egito, Quénia e Marrocos.

Mas há ainda jogos a decorrer e jogos previstos para os próximos dias.

Só esta quarta-feira, a bola rolou em sítios improváveis como na Palestina, Singapura e Nigéria. Há ainda jogos marcados para mais logo à noite no Brasil, especificamente com dois jogos do Estadual da Paraíba. Estavam ainda previstos jogos para a Costa Rica e Indonésia, mas estes foram adiados no último instante.

Para quinta-feira, que seria dia de Liga Europa, estão ainda marcados dois jogos na Bielorrússia e outros dois na Palestina. Já na sexta-feira, volta-se a jogar na Bielorrússia, com mais dois jogos, além da indefetível Turquia, com um jogo do primeiro escalão e outros dois do segundo.

No fim de semana o cenário continua desolador. Na Europa, além de alguns jogos particulares das equipas escandinavas, que estão em fase de pré-época, joga-se apenas na Turquia, mas também estão previstos jogos para o Uruguai, Coreia do Sul e Austrália.

Jogos desta quarta-feira

SINGAPURA

Balestier Khalsa-Hougang United, 2-2

Tampines Rovers-Lion City Sailors, 4-0

Brunei Dpmm-Young Lions, adiado

PALESTINA

Khadamat Al Shataa-Namaa, 0-0

Shabab Khanyounis-Shabab Jabalia, 1-0

NIGÉRIA

Adamawa-Enyimba, 0-2

Dakkada-Enugu Rangers, 2-3

Jigawa Golden Stars-Heartland Owerri, 1-1

Lobi Stars-Ifeanyi Ubah United, 1-0

MFM-Abia Warriors, 2-1

Nasarawa United-Akwa United, 0-0

Plateau United-Kwara United, 2-1

Rivers United-Warri Wolves, 3-0

Sunshine Stars-Katsina United, 1-2

Wikki Tourist-Kano Pillars, 1-0

BRASIL (Estadual da Paraíba)

SC Lagoa Seca-Nacional AC , 18h15

Botafogo FC PB-Sousa EC, 23h15