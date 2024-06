Declarações do selecionador da República da Irlanda, John O’Shea, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a derrota por 3-0 ante Portugal, em jogo de preparação:

«Foi uma noite muito difícil para nós. Mas olhamos para a qualidade do adversário e isso, por si só, dá-lhes vantagem. Tu estás a pensar: “mantém-te compacto e fá-los jogar por fora”. Mas eles romperam muitas vezes e obtiveram as recompensas disso. Foi a parte frustrante, eles conseguiram alguns desarmes com os quais tínhamos sido muito agressivos e nos quais estávamos a levar a melhor.»

«Frustrante, mas também vemos onde as duas equipas e os dois países estão em termos dos jogadores e a forma. Eles estão a preparar o Euro e potencialmente são um dos favoritos, obviamente um dos favoritos.»

«Disse aos jogadores sobre o que é preciso agora para este grupo e aos jogadores que não estiveram aqui esta noite também. Ainda há mais por vir e eles têm de dar mais.»