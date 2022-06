O empresário norte-americano John Textor está prestes a tornar-se no acionista maioritário do Olympique Lyon.

Esta terça-feira, em conferência de imprensa de apresentação no clube francês, Textor revela que não concorda com o tipo de investimento que o Paris Saint-Germain tem vindo a fazer nos últimos anos.

«Não gosto de projetos como o PSG. Se continuarmos a fazer o que Jean-Michel Aulas (Presidente do Lyon) tem vindo a fazer e se juntarmos o entretenimento e a tecnologia, poderemos ganhar mais do que com um investidor do Qatar. Acho que o futebol foi destruído pelo dinheiro. É uma realidade. Temos no máximo duas ou três equipas fortes. E o resto? Que graça tem isso?»

John Textor prepara-se para ser tornar no sócio maioritário do Lyon, estando pendente da aprovação em assembleia do clube francês. O empresário norte-americano já detém a maioria do capital do clube inglês Crystal Palace e do clube brasileiro Botafogo, sendo ainda detentor de uma percentagem do clube belga RWD Molenbeek.