Face à despromoção do Lyon para a segunda divisão francesa, por quebra dos regulamentos financeiros, os adeptos do histórico clube francês organizaram-se para protestar junto ao estádio Groupama, casa do Lyon, neste sábado.

Entre dois mil a três mil manifestantes entoaram palavras de ordem e exigiram a saída imediata de John Textor. «Textor, vai-te f****» e «Textor fora» foram dos mais repetidos.

Terence, o líder da maior claque do clube, os Bad Gones, criticou com recurso a um megafone a atuação do dono do clube (que tem Paulo Fonseca como treinador).

«John Textor considera-nos parceiros de negócios e não adeptos. É um termo que usa porque acha que temos de lhe mostrar as nossas credenciais. No entanto, houve uma valsa de dirigentes, treinadores, por vezes expulsos como lixo. Há muito tempo que não temos qualquer contacto com eles, por culpa dos dirigentes», começou por dizer, em palavras citadas pela imprensa local.

«Só estamos a pedir que o Lyon volte a ser Lyon, não que seja campeão de França. Estamos a fazer sacrifícios por este clube. Somos entre duas mil e três mil pessoas, vemos o futebol de forma diferente, mas a paixão pelo Lyon une-nos e queremos que todos os setores do clube a partilhem», completou.

O Lyon pode ainda pedir um recurso à decisão da DNCG, o regulador do futebol francês. É a última esperança dos adeptos.